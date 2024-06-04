以色列证实又有4人质死亡 拜登停火计画饱受压力

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（法新社耶路撒冷3日电） 以色列今天宣布，又有4名去年10月7日遭巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）绑架的人质死亡，这让国际社会对美国总统拜登所提的停火和释放人质计画之疑虑及压力愈来愈大。

这4名人质均为男性，身分分别是80岁的贝利（Chaim Peri）、80岁的麦茨格（Yoram Metzger）、84岁的古柏（Amiram Cooper），以及51岁的帕普威尔（Nadav Popplewell）。

以色列军方发言人哈加里（Daniel Hagari）表示，最新情报证实这4人已经丧命。他在播出的演说中提到，军方认为这4个人是「几个月前」以色列军队在加萨走廊（Gaza Strip）南部甘尤尼斯（Khan Yunis）展开行动的时候，同时遇害的。

根据以色列的统计，去年10月7日遭哈玛斯掳走的250多人中，有约120人目前仍被押在加萨。此外，以色列当局有对外说明多名人质已不幸丧生。

依照人质声援团体的说法，帕普威尔是和母亲在尼里姆集体农场（Kibbutz Nirim）的家中遭俘。他的兄弟在哈玛斯突袭期间遇害，母亲则是去年11月获释。

鉴于帕普威尔是英裔以色列人，英国外交大臣卡麦隆（David Cameron）表示，他十分难过听到帕普威尔的死讯，并补充道：「我们再次要求哈玛斯把所有人质送回家。」

哈玛斯去年10月7日突袭以色列时，贝利人在他尼尔奥兹集体农场（Kibbutz Nir Oz）家中。他的儿子后来表示，父亲让母亲躲在沙发后方，自己则试图击退持枪歹徒，最后为了避免妻子位置曝光而自愿束手就擒。

麦茨格与古柏同样来自尼尔奥兹，两人都是与妻子一起被掳，但他们的太太去年11月于以哈短暂休战期间被送回以色列。