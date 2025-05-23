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以驻美使馆人员遭枪杀 以外长批欧洲煽动反犹太

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（法新社华盛顿22日电） 两名以色列驻美大使馆职员昨晚在华府首都犹太博物馆外遭枪击身亡，枪手被捕时高喊「解放巴勒斯坦」，反犹太主义正在国际间引发紧张局势。

法新社报导，以色列外长萨尔（Gideon Saar）将这起事件归咎于欧洲批评以色列升高对加萨的攻势，声称「反犹太及反以色列的煽动性言论，都与这起谋杀案直接相关」。

他说：「许多国家和国际组织的领导人与官员都在煽风点火，尤其来自欧洲。」

法国外交部发言人勒穆安（Christophe Lemoine）称这种指控「令人完全无法接受，且毫无道理」。

这起事件发生在昨天晚间，地点在距离白宫1.6公里的首都犹太博物馆（Capital Jewish Museum）外面；当时博物馆正在为年轻专家与外交人员举办一场社交活动。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）指出「反犹太主义的惨痛代价」，并谴责这是「针对以色列的野蛮式煽动行为」。

枪击事件发生后不久，美国总统川普也在社群媒体发文指出，这次攻击明显是反犹太主义，这种杀戮必须停止。川普今天还与尼坦雅胡通话。

以色列确认受害者分别是以色列公民李辛斯基（Yaron Lischinsky）和以色列大使馆美籍雇员米尔格林（Sarah Lynn Milgrim），并说他们是一对即将结婚的情侣。

警方当场逮捕来自芝加哥的30岁枪手罗德里格斯（Elias Rodriguez）。（译者：纪锦玲）

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