伊拉克总理办公室：2027年底前停止天然气燃除

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（法新社巴格达24日电） 根据伊拉克总理苏达尼（Mohammed Shia al-Sudani）办公室发布的声明，伊拉克当局最近宣布，这个能源丰富的国家计划在2027年底前，全面淘汰污染性的燃除天然气作法。

在原油生产或加工过程中进行天然气燃除的目的，是要将多余的甲烷转化为二氧化碳，但这项过程常常未能彻底完成，反而导致更多甲烷释放。

根据世界银行（World Bank）的资料，伊拉克是全球天然气燃除率第3高的国家，仅次于俄罗斯和伊朗，去年燃除约180亿立方公尺的天然气。

苏达尼办公室23日晚间透过声明表示，伊拉克在「减少天然气燃除方面的表现有所改善」。

声明提到，伊拉克目前已成功减少67%的燃除行动，并计划在明年年底前将这一比例提升至80%。

此外，伊拉克的目标是在2027年底前全面淘汰天然气燃除，较上届政府设定的2030年目标更为提前。

伊拉克于2017年加入一项由世界银行主导的全球倡议，目标是在2030年底前停止天然气燃除行为。

虽然进行天然气燃除的成本比捕集、处理和销售相关天然气更加低廉，但绿色和平中东与北非分部（Greenpeace Middle East and North Africa）在今年4月的报告中指出，天然气燃除会「产生多种与致癌相关的污染物，包括苯在内」。

联合国（UN）认为，伊拉克是全球最容易受到气候变迁影响的5个国家之一。 近年来，伊拉克面临日益严重的干旱，沙漠化问题也进一步恶化，一年中许多时间都受到沙尘暴侵袭。