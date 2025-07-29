克什米尔4月恐攻26死 印度部队歼灭3名巴基斯坦籍嫌疑人

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（法新社新德里29日电） 印度控制的克什米尔地区4月发生恐攻，造成26人死亡。印度内政部长夏哈今天表示，印度安全部队昨天已击毙3名参与该行动的枪手，其中有2人来自巴基斯坦恐怖组织。

4月22日在印控克什米尔（Kashmir）旅游景点发生恐攻事件，造成26人死亡，如今已过3个月。3名参与其中并全副武装的恐怖分子，昨天在1项军事行动中遭格毙。

夏哈（Amit Shah）说：「我想告诉国会，在贝萨兰山谷（Baisaran Valley）发动攻击的3名恐怖分子都已遭击毙。」「印度安全机构掌握详细证据，显示他们参与这次恐怖攻击。」

他指出，这3人皆为巴基斯坦籍，其中2人为联合国认定的巴基斯坦恐怖组织「虔诚军」（Lashkar-e-Taiba, LET）成员。

军方透过声明表示，昨天的军事行动位于达奇加姆（ Dachigam）山区，离克什米尔首府斯利那加（Srinagar）约30公里。

4月的恐攻事件发生于克什米尔度假胜地巴哈甘（Pahalgam），当时民众看见枪手从草丛中冒出来，接着持长枪扫射。受害者除了1名尼泊尔男性外，其余皆为印度人。

印度指控巴基斯坦背后支持这起恐攻，但巴基斯坦否认。5月时，拥核的印巴双方展开为期4天的激烈交火，造成逾70人丧命。

自1947年印度与巴基斯坦脱离英国殖民独立以来，穆斯林为主的喀什米尔一直处于分治状态。两国均声称对该地区拥有全部主权，并因此爆发过两次战争和多次冲突。