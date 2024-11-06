创历来最长无雪期纪录 日本富士山终于降雪

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（法新社东京6日电） 根据日本富士市当局与当地居民今天分享的照片，创下有纪录以来最长无雪期的富士山终于下雪了。

法新社报导，由于当地监测站附近多云的缘故，每年都会比较相同地点天气状况的日本气象厅（JMA），尚未正式宣布富士山初冠雪创下最迟报到的新纪录。

然而，随着富士山今天清晨天空放晴，从周围不同角度拍摄的照片显示，富士山山顶覆盖着积雪。

日本中部静冈地区富士市政府在社群平台X发文指出：「这些是今天早上从市政府远眺的富士山照片，可见山顶附近有一层薄薄的积雪。」

富士市一家疗养院也贴文写道：「终于迎来了第一场积雪！富士山下雪后看起来很美。」

富士山的山顶积雪平均在10月2日开始成形，驻甲府市的政府气象学家去年是在10月5日首度观测到初冠雪。

这使得今年成为自1894年开始有比较数据以来，富士山降雪时间最晚报到的一年，打破在1955年和2016年都是在10月26日降雪创下的最迟纪录。

气象厅甲府办事处一名官员告诉法新社说，当地仍是多云，因此无法宣布这项新纪录，但他们希望今天稍晚天气会放晴。

这位官员又说，由于「今天气温较低」，山上积雪可能会暂时维持不变。

他说，全球暖化是导致富士山积雪较晚形成的众多因素之一，今年「富士山山顶的10月温度比往年同期平均温度来得高」。（译者：纪锦玲）