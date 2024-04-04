加萨人道工作者遇袭后 拜登及尼坦雅胡将首度通话

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（法新社加萨走廊4日电） 以色列军队本月1日攻击加萨走廊援助车队，造成美国慈善组织「世界中央厨房」的7名工作人员丧命后，美国总统拜登和以国总理尼坦雅胡今天将进行首次通话。

「世界中央厨房」（World Central Kitchen, WCK）工作人员在空袭中丧生的消息曝光后，拜登（Joe Biden）和国际社会齐声谴责。罹难者当时正向濒临饥荒的巴勒斯坦民众分发食物。WCK是率先透过海路向加萨提供粮食援助的2个非政府组织之一。

1名美国官员昨天告诉法新社：「我可以证实，拜登总统和尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）总理将于明天通话。」

拜登先前表示这起致命袭击让他感到「愤怒且心碎」。受害的人道工作者包括3名英国人、1名波兰人、1名澳洲人、1名巴勒斯坦人，还有1人拥有美加双重国籍。

此后，拜登的言辞转为强硬，并要求以色列采取更多措施保护人道工作者和平民。这也显示他对盟国以色列和哈玛斯（Hamas）交战的方式日益不满。

以色列方面则坦承犯下「严重错误」。以国国防部长葛朗特（Yoav Gallant）下令武装部队与展开救援工作的国际组织「维持公开、透明的沟通管道」。

然而，拜登指出，这次攻击并非「单一事件」。世界中央厨房也表示，该组织曾与以色列部队协调，此后车身绘有WCK标志的车队仍遭攻击。

根据1名联合国（UN）协调人员的说法，目前至少已有196名人道工作者在加萨走廊延烧近6个月的战争中丧生。这个数字几乎是1年中其他任何单一冲突死亡人数的3倍。