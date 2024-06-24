加萨战争阻碍考试 巴勒斯坦青少年难圆梦

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（法新社甘尤尼斯23日电） 加萨走廊（Gaza Strip）的青少年本应在6月参加期末考试，这是他们进入大学、追求终生理想前的最后一道障碍，但这片巴勒斯坦领土上的战争粉碎了学子们的希望。

伊斯兰武装组织哈玛斯（Hamas）控制下的加萨教育部表示，加萨85%的教育设施因战火而停止使用。

来自加萨南部甘尤尼斯（Khan Yunis）的18岁学生法拉（Baraa al-Farra）说：「我热切期待考试，但战争阻碍了考试，也摧毁我的快乐…我们不知道战火会持续多久，也不知道它会剥夺我们的教育多少年。」

加萨近9个月的战争始于去年10月7日哈玛斯对以色列南部发动史无前例的攻击。

联合国支持的组织「教育群集」（Education Cluster）本月在报告中估计，加萨超过75%的学校需要全面重建或大规模修复，才能重新开放。 18岁的尼哈德（Liliane Nihad）从加萨北部的加萨市迁徙到甘尤尼斯，她说，她与同学等了12年才得以参加考试，期望通过后进入大学，「但这场该死的战争剥夺了一切」。

尼哈德说，她一直希望学习英语、取得博士学位，「但这全都烟消云散了」。

数十名学生和教师昨天在加萨市的黎玛区（Al-Rimal）抗议，表达对于现况的愤怒。

他们高喊「要求参加高中考试的权利」、「要书不要炸弹」，同时摆出空椅子，象徵在战争中丧命的学生。

以色列占领的约旦河西岸的学生，以及设法逃到邻国埃及的加萨人都将参加考试。但即使对这些学生来说，战争也打乱了很多事。 自加萨战争爆发以来，约旦河西岸的暴力加剧。巴勒斯坦的瓦法社（Wafa）报导，当地有数百名巴勒斯坦人遭杀害，包括20名高中生。

报导提到，预计今年有8万9000名来自加萨和约旦河西岸的学生参加高中考试；但在加萨根本不会有考试。

联合国引述巴勒斯坦教育部的说法表示，加萨约有3万9000名高中生无法参加考试。

18岁的穆沙（Sulaf Mousa）来自加萨市以西的夏提营区（al-Shati Camp），昨天遭一场致命空袭波及。他说，他原本希望学医、当医生，「现在我们只希望能在战争中活下来，不要再失去更多东西」。