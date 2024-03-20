加萨濒饥荒边缘 布林肯再赴中东促以哈休战

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（法新社加萨走廊20日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天再度造访中东地区，设法促成以哈休战。这场战争已使遭到包围的加萨地区人民濒临饥荒边缘。

以色列与巴勒斯坦伊斯兰组织哈玛斯（Hamas）的军事冲突已进入第6个月，以国总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）矢言摧毁哈玛斯，以报复后者在去年10月7日发动的攻击。

挤满数以千计病患和流离失所民众的加萨市「西法医院」（Al-Shifa Hospital）持续发生激战，以色列声称巴勒斯坦武装份子一直藏身在这座医院中。

哈玛斯治下的加萨走廊（Gaza Strip）卫生部说，夜间的轰炸和战斗再添90死，使巴勒斯坦死亡总数增加至接近3万2000人。

在冲突持续之际，以哈双方本周在卡达恢复休战谈判，目的是停止战争和封锁，及释放关在加萨地区的剩余人质。

联合国（UN）旗下机构已警告说，加萨的240万人口正濒临饥荒边缘，联合国人权事务高级专员图克（Volker Turk）指控以色列可能将「饥饿作为一种战争手段」。

布林肯将在今天造访中东大国沙乌地阿拉伯。他警告说，加萨所有人口正在遭遇「严重的粮食不安全」。

布林肯预计明天造访埃及。埃及是向加萨运输物资的主要入口，也是力促以哈休战的重要调停国。