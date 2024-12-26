南亚大海啸20周年

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（法新社印尼班达亚齐26日电） 2004年印度洋地震和海啸灾难今天届满20周年，当时印尼苏门答腊西海岸发生规模9.1地震引发巨浪，席卷印尼、斯里兰卡、印度、泰国等国沿海，造成10多国逾22万人死亡。

法新社整理这场史上最致命海啸的影响如下：

●断层破裂

大海啸是因为地震造成断层破裂引发，在2004年12月26日上午7时59分前数秒钟发生的海啸，掀起超过30公尺高巨浪，释放出相当于2万3000颗广岛原子弹的能量，造成大规模破坏。

最初记录的地震规模为8.8，之后美国地质调查所（United States Geological Survey）正式修正为规模9.1，深度30公里，震央距离苏门答腊海岸241公里。

●死亡人数惊人

根据全球灾害资料库EM-DAT数据，大海啸共造成22万6408人死亡，印尼死亡人数为16万5708人，其中灾情最惨重的是苏门答腊北部，超过12万人死亡。

巨浪绕过印度洋，数小时后侵袭斯里兰卡、印度和泰国。

波浪最快的传播速度超过每小时800公里，是子弹列车速度的2倍以上。

根据EM-DAT，斯里兰卡有超过3万5000人死亡，印度1万6389人，泰国8345人，索马利亚近300人丧生，马尔地夫100多人死亡，马来西亚和缅甸数十人丧生。

●流离失所，重建

根据联合国，大海啸导致超过150万人流离失所，国际社会承诺提供约140亿美元的救灾资金。数十万栋建筑物被毁，在某些情况下整个社区无家可归。

大幅重建让受灾最严重的班达亚齐（Banda Aceh）发生重大变化。根据印尼政府，仅在印尼最西部的亚齐省（Aceh）就重建超过10万栋房屋。

●预警系统

大海啸也让人们重新思考印度洋盆地周围沿海社区的准备情况。

地震发生时，印度洋没有预警系统，但现在，全球1400个监测站将海啸形成的预警时间缩短为几分钟。