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南韩：北韩1月中起即未在俄乌战争前线作战

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（法新社首尔4日电） 南韩情报机关今天告诉法新社，先前在俄罗斯库斯克（Kursk）前线与俄军并肩作战的北韩士兵，似乎自1月中旬以来就未参与战事。乌克兰之前声称，北韩已因伤亡惨重撤军。

南韩国家情报院表示：「1月中旬以来，部署到俄罗斯库斯克地区的北韩军队似乎就没有参与战斗。」

情报院声明还说：「造成这种情况的原因之一可能是伤亡惨重，但具体细节仍在观察当中。」

乌克兰军方1月31日表示，部署库斯克前线的北韩士兵在遭受重大伤亡后据信已经「撤退」。

西方、南韩和乌克兰情报机构指出，北韩在库斯克西部部署1万多名士兵支援俄军。乌克兰去年8月在库斯克西部发动跨境攻势。

平壤和莫斯科都未正式证实北韩的部署，但去年俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）罕见访问拥核的北韩时，两国签署的协议包括共同防御条款。

基辅去年8月发动的攻势占领数十个边境聚落，是第二次世界大战以来外国军队首次进入俄罗斯领土，对克里姆林宫而言是尴尬的挫折。

北韩部署军队原本是为了增援俄军，协助其驱逐乌军，但近6个月过去了，乌克兰仍控制俄国大片领土。

乌克兰先前表示，在库斯克俘虏或击毙了多名北韩士兵。总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）也曾公布审讯北韩战俘的影片，他说，这些战俘是在库斯克前线俘获。

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