此内容发布于2007年5月7日 下午3:28 最后更新 - 2007年5月7日 -15:28

(swissinfo.ch)

巴塞尔除了历史博物馆外，汤格利美术馆、古乐器博物馆、犹太博物馆、当代美术馆等均是瑞士著名艺术品的收藏地。

历史博物馆(Historisches Museum)原来是弗兰西斯派的教堂，因此里面很有气氛。关于宗教艺术的作品也很多，主要是中世纪以及文艺复兴时期的作品。



历史博物馆开放时间：

周一、周三-周日10:00-17:00

休息日：周二及12月24日、26日、元月1日、五月1日(具体请参阅下面网站)

地址：Barfüsserplatz，4051 Basel

电话：++41 61 205 86 00

门票：5-7瑞士法郎(每月的第一个周日免费)

网站：巴塞尔历史博物馆外部链接

基尔施戈登博物馆(Haus zum Kirschgarten)

这是历史博物馆的3个分馆之一，是由18世纪的民居改建而成，里面展示着从中世纪到近代为止的、市民生活有关的各种东西。例如陶瓷火炉、挂毯、家具等，分别放置在各个房间里。还有一些古代玩具。



基尔施戈壁博物馆开放时间：

周二、四、五、日10:00-17:00；周三10:00-12:00；周六13:00-17:00

休息日:周一及节假日

地址:Elisabethenstrasse27-29，4051 Basel

电话:+ + 41 61 205 86 78

门票:5-7瑞士法郎(每月第一个周日免费)

网站：基尔施戈登博物馆外部链接

汤格利美术馆(Tinguely Museum)

这里收藏了生于弗里堡、长于巴塞尔的世界著名雕刻家简・汤格利(Jean Tinguely)的作品，它位于施瓦尔茨瓦尔德(Schwarzwald)桥畔的索利图德公园(Solitudepark)里面。在宽敞的美术馆内，展示着大量的大大小小各种各样的作品，这些作品都是利用旧轮胎、旧齿轮等各种废材料创作的，游客可以动动它们，也可以让它们发出响声，无论是大人还是小孩都会喜欢。

从火车站乘坐2路有轨电车在Wettsteinplatz下车，换乘31路公共汽车在Tinguely Museum下车即到。 汤格利美术馆开放时间：周二-周日11:00-19:00 休息日：周一节假日地址：Paul Sacher-Anlage 1，4002 Basel 电话：+ + 41 61 681 93 20 门票：5-7瑞士法郎 网站：汤格利美术馆

古乐器博物馆(Sammlung Alter Musikinstrumente)

它在巴塞尔音乐学院的一个角落里，这里曾经是古乐复兴的中心之一。受奥古斯特・本钦加教授熏陶的古乐器演奏者们组成的Scola Cantorum Basiliensis乐团，有着很高的评价。



音乐博物馆开放时间：

周二、三、五14:00-19:00；周四14:00-20:00；周日11:00-16:00

休息日：周一、日

地址: Im Lohnhof 9

电话:+ + 41 61 205 86 00

门票:5-7瑞士法郎(每月第一个周日免费)

网站：巴塞尔历史博物馆外部链接

犹太博物馆(Jüdisches Museum der Schweiz)

犹太博物馆从各个方面展示了曾在瑞士的犹太人的历史。巴塞尔是与作为建立以色列国家基础的犹太复国主义有关的地方。1897年，在这里召开了第一届犹太复国主义者大会。



犹太博物馆开放时间：

周一、周三14:00-17:00.周日11:00-17:00

地址：Kornhausgasse 8，4051 Basel

电话:+ + 41 61 261 95 14

门票:免费

更多巴塞尔博物馆请参阅：巴塞尔博物馆(英文)外部链接

当代美术馆(Museum für Gegenwartskunst)

这里展示着本世纪60年代迄今的当代美术作品。它是在欧洲来说，收藏品都非常优秀的市立美术馆的分馆，因此值得一看的作品也很多。里面都是一些很难理解的当代美术作品，不过不用勉强去理解，按照自己的解释去欣赏就可以了。 从火车站乘坐2路、15路有轨电车在Kunstmuseum下车即到。 当代美术馆(市立美术馆的分馆)开放时间: 周二-周日11:00-17:00 休息日：周一地址：St.Alban-Rheinweg 60 电话：+ + 41 61 272 81 83 门票：5-10瑞士法郎(包括市立美术馆的门票) 网站：市立美术馆

市立美术馆(Kunstmuseum)

这是个欧洲数一数二的美术馆，只为了参观这里而来巴塞尔也是很值得的。它建于1662年，是欧洲最早的开放式美术馆。从荷尔拜因的«墓中的耶稣»开始，在这里您可以欣赏格吕瓦尔特、埃尔・格列柯、伦勃朗、荷德勒、莫奈、塞尚、高更、毕加索、夏加尔、康丹斯基、克勒等画家的作品，并从中了解到欧洲绘画的发展历史。里面都是名画，慢慢看的话，需要1天时间。在正面入口处的广场上，有罗丹创作的«加来的市民»。从火车站乘坐2路有轨电车在Kunstmuseum下车即到。市立美术馆开放时间：周二-周日11:00-17:00 休息日：周一及节假日地址：St. Alban-Graben 16，4010 Basel 电话：+41 61 206 62 62 门票：5-10瑞士法郎(包括现代美术馆的门票) 网站：市立美术馆

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