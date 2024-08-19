厄尼斯托威力再增强 成为大西洋飓风

afp_tickers

3 分钟

（法新社迈阿密18日电） 飓风厄尼斯托（Ernesto）在袭击波多黎各与百慕达之后，挟带强风豪雨威胁美国与加拿大沿岸地区。

厄尼斯托今天远离美国东岸后，威力再次增强，已经成为大西洋飓风。

美国国家飓风中心（National Hurricane Center）表示，飓风中心预计将于明天稍晚至后天扫过加拿大东部省分纽芬兰（Newfoundland）东南方附近，对北美大西洋沿岸居民与度假游客带来危险。

美国国家飓风中心说：「海滩游客应知海浪可能危及生命，离岸流亦有巨大风险，如果救生员提出建议，就应该远离水面。」

厄尼斯托本周稍早肆虐波多黎各（Puerto Rico），导致逾60万户停电；昨天又直袭百慕达（Bermuda），造成7成用户无电可用。

「皇家报」（The Royal Gazette）今天报导，百慕达国家安全部长威克斯（Michael Weeks）说，百慕达「安然度过飓风厄尼斯托的侵袭，没有传出任何人员伤亡或重大事件」。

截至今天下午5时，美国国家飓风中心最新通报指出，厄尼斯托最大持续风速为每小时120公里，在最高5级的沙费尔-辛浦森制（Saffir-Simpson scale）飓风风力等级中列为1级，风速预计还会在夜间增强。

国家飓风中心表示，厄尼斯托掀起的风浪正在影响巴哈马、百慕达、美国东岸与加拿大大西洋沿岸部分地区。

科学家警告说，比正常情况更温暖的大西洋水域，可能会让今年的飓风季节更加严重。

科学家表示，气候变迁可能在飓风迅速加强的过程中发挥作用，因为温暖的海洋中有更多的能量可供它们获取。