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古巴经济恶化 总统带头抗议美国贸易禁运

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（法新社哈瓦那20日电） 不满美国对古巴的长期贸易禁运，由总统狄亚士－卡奈和前总统劳尔．卡斯楚领衔，数千名古巴人今天聚集在美国驻哈瓦那大使馆前抗议。

就在美国共和党籍总统当选人川普（Donald Trump）即将重返白宫一个月前，狄亚士－卡奈（Miguel Diaz-Canel）向聚集美国使馆前的抗议民众表示：「我们现在游行是为了告诉美国政府让古巴人民安居乐业。打倒干涉！」

共产主义国家古巴正经历日益恶化的经济危机，政府将其归咎于美国自1962年以来实施的制裁，川普先前首次入主白宫期间还加强制裁措施。

85岁的退休人员米兰达（Faustino Miranda）说：「如果没有禁运，我们就不会面临这样的困难。」

古巴这个加勒比海国家面临食物和药品短缺、常常停电和移民潮的问题。

当局表示，今天有70万人在首都哈瓦那游行。法新社无法独立查证这个数字。

前总统劳尔．卡斯楚（Raul Castro）虽已93岁，仍与狄亚士－卡奈一起站在游行队伍的最前面，劳尔．卡斯楚今天稍早曾指责美国的禁运，使得今年成为古巴「最困难的一年」。

古巴外交部副部长17日重申，愿与将于明年1月20日上任的川普展开对话。

川普首次入主白宫期间，中止华盛顿与哈瓦那之间自2014年开始缓和的关系，并实施243项加强禁运措施，包括将古巴和伊朗与北韩重新纳入美国的「支持恐怖主义国家」黑名单。（译者：林沂锋/核稿：曹宇帆）

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