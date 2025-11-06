台风「海鸥」造成菲至少140死127失踪 正向越南逼近

（法新社菲律宾利洛安6日电） 菲律宾官方数据显示，台风「海鸥」（Kalmaegi）在中部引发毁灭性洪水，造成至少140人死亡、127人失踪，台风现正朝向越南方向前进。

菲律宾宿雾省本周多处地区出现前所未见的洪水，冲走汽车、河边违建屋舍，甚至连大型货柜都被冲走。

菲律宾国家民防办公室今天证实，这次灾害已通报114人死亡，但这项数据尚未计入宿雾省政府另外通报的28名罹难者。

在宿雾市附近的利洛安镇（Liloan），洪水退去后已发现35具遗体。法新社记者现场看到，汽车堆叠在一起，房屋屋顶被掀开，居民正尝试从厚重泥泞中清理出通道。

29岁的艾顿（Christine Aton）说，她的姊姊蜜雪儿（Michelle）因行动不便，被洪水困在房间内不幸罹难。

她回忆说：「我们试着用菜刀和铁撬开门，但门丝毫不动…接着冰箱开始漂起来。我打开窗户，跟爸爸一起游出去，我们边哭边想救姊姊，但爸爸说，我们若回去，3人都会没命。」

邻近的内格罗斯岛（Negros Island）至少30人丧生。警方表示，台风带来的豪雨冲刷下火山泥流，掩埋卡拉翁市（Canlaon City）多户民宅。警官波利纳尔（Stephen Polinar）表示：「去年以来的火山喷发堆积了大量火山物质，大雨后，这些堆积物就倾泻而下掩埋村落。」

统计全国死亡人数中，包括1架执行救灾任务的军用直升机失事的6名机组员。

台风「海鸥」今天持续增强，正向越南逼近。当地官员忧心台风可能加剧过去一周已造成47人丧生的洪灾。

到今天上午8时，台风中心风速达每小时155公里，最大阵风达190公里。越南国家气象局预测，台风「海鸥」今天深夜将登陆中部地区，可能掀起高达8公尺巨浪与强烈风暴潮。

越南副总理陈红河（Tran Hong Ha）呼吁地方当局将「海鸥」视为「紧急且危险」的风暴，并形容这是「非常异常」的气候事件。（编译：徐睿承）