国会暴动案被告期待川普履行赦免承诺

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（法新社华盛顿7日电） 美国总统当选人川普（Donald Trump）即将重返白宫，被指控袭击美国国会大厦的川普支持者如今正期盼能获得赦免。川普曾称这些支持者是「爱国者」和「政治犯」。

川普支持者2021年1月6日袭击国会大厦，试图阻止国会认证民主党籍总统拜登（Joe Biden）2020年的胜选结果。

根据美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室最新统计，共有1532人因这起案件被起诉，其中571人被控攻击、阻挠或妨碍执法人员，已有超过940名被告坦承不同犯行，另有195人被判有罪。

川普先前在美国有线电视新闻网（CNN）举办的市民大会上表示：「我有意赦免他们当中的许多人…我无法保证赦免每个人，因为其中几人可能失控了。」川普的第一任期在这次暴动事件的阴影中划下句点，他在竞选2024年总统时多次许下类似的赦免承诺。

川普一再淡化这起暴力事件，最近甚至将其形容成「爱之日」。

目前已有数名国会暴动案被告抓住川普胜选的机会，诉请延后审理或宣判。

北卡罗来纳州的21岁被告卡奈尔（Christopher Carnell）以川普多次允诺宽大处理为由，向法院诉请延后召开他涉嫌扰乱秩序案件的准备程序庭。

卡奈尔的律师说：「他期待新政府上任后能免除他目前面临的刑事诉讼。」法官郝尔（Beryl Howell）已驳回这项请求。

特别检察官史密斯（Jack Smith）指控川普密谋推翻2020年选举结果，但案件从未进入审理阶段，如今根据司法部不起诉在任总统的政策，案子有望逐步了结。