瑞士致力于在全球范围内废除死刑

瑞士联邦委员会希望在全球范围内废除死刑。 Keystone-SDA



瑞士宣布，其外交政策目标之一是在全世界范围内废除死刑。瑞士联邦外交部亦将该目标设定为2024至2027年四个人权优先主题之一。

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瑞士政府在7月15日发表的一份声明中表示，该行动计划进一步明确了瑞士废除死刑的承诺，并确定了相应的优先事项。

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瑞士在任何情况下都坚决反对死刑。瑞士法律认为，死刑是对基本生命权的侵犯，并违反了禁止酷刑和虐待的原则。

因此，基于其对人权的尊重，瑞士致力于在全球范围内废除死刑。

瑞士这样做是为了促进长治久安，巩固法治。此外，全世界在废除死刑方面已取得了重大进展。