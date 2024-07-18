瑞士致力于在全球范围内废除死刑

相关内容
瑞士公民动议：反对天价房租
此内容发布于
瑞士租户协会(Swiss Tenants' Association)发起了一项反对房租过高的公民动议。该动议旨在确立成本租金原则，在房屋租赁法中排除市场因素的影响，并规定对租金进行自动调控。
更多阅览 瑞士公民动议：反对天价房租
相关内容
瑞士批准北约在日内瓦设立联络处
此内容发布于
7月15日，瑞士政府正式批准北约在日内瓦设立国际及非政府组织多边联络处。
更多阅览 瑞士批准北约在日内瓦设立联络处
相关内容
瑞士研究人员破解壁虎皮肤花纹之谜
此内容发布于
日内瓦大学的科学家揭开了豹纹壁虎皮肤花纹背后的秘密。据研究发现，一种特定类型细胞的缺失造就了壁虎皮肤上独特的豹纹图案。
更多阅览 瑞士研究人员破解壁虎皮肤花纹之谜
相关内容
瑞士球星沙奇里从国足退役
此内容发布于
前德国拜仁慕尼黑队和英国利物浦队瑞士籍边锋杰尔丹·沙奇里(Xherdan Shaqiri)在为瑞士国家队效力14年后，于7月15日宣布退出国足。
更多阅览 瑞士球星沙奇里从国足退役
相关内容
制表业举步维艰，斯沃琪首当其冲
此内容发布于
瑞士制表业如今正在逆风而行，而斯沃琪(Swatch)也未能幸免于难。这个总部位于比尔(Biel/Bienne)的手表品牌今年上半年的销售跌幅较大，这主要是因为中国对奢侈品需求量的骤降。
更多阅览 制表业举步维艰，斯沃琪首当其冲
相关内容
电器产品：网上便宜货常有安全隐患
此内容发布于
一项政府评测发现，瑞士市面上的电器产品中大约1/4有安全隐患。该评测报告提醒消费者，不要在非欧洲的平台与网站上购买便宜的产品。
更多阅览 电器产品：网上便宜货常有安全隐患
相关内容
瑞士顶尖大学投票决定将外国学生的学费提高三倍
此内容发布于
苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)和洛桑联邦理工学院(EPFL)朝着将外国学生的学费提高三倍的方向迈进了一步。苏黎世联邦理工学院董事会在最近的会议上投票赞成这一提议，并于上周五宣布了这一决定。
更多阅览 瑞士顶尖大学投票决定将外国学生的学费提高三倍
相关内容
特朗普遭枪击：瑞士联邦主席谴责此次袭击“不可接受”
此内容发布于
瑞士联邦主席维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)对美国前总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)遭遇未遂刺杀感到“震惊”，并祝愿他尽快恢复健康。
更多阅览 特朗普遭枪击：瑞士联邦主席谴责此次袭击“不可接受”
相关内容
瑞士在全球财富排名中保持领先地位，世界变得更加富裕
此内容发布于
去年，全球人口在整体上变得更加富裕。全球财富在2022年有所下降之后，迎来了反弹。瑞士在《瑞银全球财富报告》(UBS Global Wealth Report)中保持了其领先地位。
更多阅览 瑞士在全球财富排名中保持领先地位，世界变得更加富裕
相关内容
印度奢侈品市场繁荣应能促进瑞士制表业蓬勃发展
此内容发布于
据德勤国际会计师事务所(Deloitte)7月8日公布的研究报告，瑞士制表商有望从印度迅速增长的奢侈品市场中获益，特别是在两国已签署自由贸易协定的情况下。
更多阅览 印度奢侈品市场繁荣应能促进瑞士制表业蓬勃发展
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。