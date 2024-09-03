学生凶杀案掀移民辩论 美大选摇摆州乔治亚添变数

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（法新社美国雅典3日电） 美国南部乔治亚州一座宁静的湖边，一堆球鞋堆成临时纪念碑，纪念晨跑时遭杀害的护理系学生莱里。由于一名无证移民被控犯案，这起案件已成为美国总统大选的移民议题新战场。

莱里（Laken Riley）的死因被归咎于一名来自委内瑞拉、没有合法身分文件的移民，激起乔治亚州（Georgia）的移民问题辩论。乔治亚州是11月美国总统大选的关键摇摆州之一。

莱里是雅典（Athens）奥古斯塔大学（Augusta University）学生，她的遗体今年2月在乔治亚大学（University of Georgia）校区一座湖泊旁的树林里被发现，当局判定莱里死于头部钝挫伤和窒息，得年22岁。

案件嫌疑人被控犯下谋杀、重伤害和强奸未遂等罪。

随着数百人聚集在一起进行守夜悼念活动，莱里之死迅速被卷入在美国意见分歧的移民辩论。

对23岁的雅典大学生特纳（Emma Turner）来说，不应从移民角度看待莱里的死亡：「我们必须从个人行为的角度来看待他（嫌疑人）。美国是建立在人民自由前来的基础之上。」

但20岁的乔治亚大学物理系学生施里夫（Will Schlief）表示：「杀死她的那个家伙，他是越过边境而来。这怎么会不是政治问题？」

施里夫说：「这绝对会影响我在11月的投票。」他声称嫌疑人是从德州（Texas）人满为患的拘留中心被释放，「因为有太多人越过了边境」。

共和党总统候选人川普（Donald Trump）把美墨边界修筑高墙列为他首次竞选总统的主要政见，他在今年7月的共和党全国代表大会上特别提起莱里，并亲自向她的父母致意。

川普在造势场合上将移民斥为「杀人凶手、毒贩和人口贩运者」，称他们「数以10万计」被放进来「侵略」美国，并将责任完全推到他的竞选对手、民主党籍现任副总统贺锦丽（Kamala Harris）身上。

然而根据数项研究，没有证据显示移民会比土生土长的美国人犯下更多罪行。