封口费案结辩 检方盼陪审员用「常理」裁定川普有罪

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（法新社纽约28日电） 美国史上首桩针对前总统的刑事审判进入戏剧性最后阶段，检察官疾呼陪审员运用「常理」，就「艳星封口费」案做出前总统川普有罪裁决。

在辩护律师和检察官双双完成结案陈词后，12名成员组成的陪审团将于明天开始审议。

在美国即将于11月举行大选情况下，判决结果对寻求重返白宫的川普和对全美来说，都具有高度的利害关系。

「艳星封口费」案中，川普被控伪造商业纪录，以掩饰他私人律师柯恩（Michael Cohen）支付色情片女星「暴风女」丹尼尔斯（Stormy Daniels）13万美元，换取她在2016年大选前对与川普的风流韵事保持沉默，以免影响川普当时前进白宫之路。

川普的辩护律师布兰奇（Todd Blanche）坚称川普无辜，没有犯下任何罪行，并说「封口费」整起官司都是建立在谎言之上。而助理地方检察官史坦格拉斯（Joshua Steinglass）则在结辩中，再次呼吁陪审团认定川普有罪。

史坦格拉斯表示，「暴风女」2006年与已婚川普幽会的往事是涉嫌犯罪的动机，但「全案核心，是（2016年）大选前夕的一场阴谋与掩饰」。

他说：「被告的诈骗意图再明显不过。」

布兰奇则告诉陪审团，川普是无辜的，唯一的结果应该是「非常迅速、简单的无罪判决」。

他还说：「他在证人席上告诉诸位的事，许多都是谎言，就这么简单。」（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）