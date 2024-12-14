尹锡悦遭弹劾 南韩历任总统遇刺自杀入狱多无善终

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（法新社首尔14日电） 南韩总统尹锡悦上周突然宣布实施戒严，但仅数小时后就解除，他今天为此遭到国会弹劾。

尹锡悦不是第一位在执政期间陷入猛烈批判和丑闻的南韩总统。

法新社列举过去垮台的南韩总统如下： ● 朴槿惠被弹劾下台，后来入狱

2016年12月，国会通过时任总统朴槿惠的弹劾案，宪法法院2017年3月裁决弹劾成立，朴槿惠下台。她后来因收贿等罪名被起诉、入狱。

朴槿惠是已故独裁总统朴正熙的女儿，以清廉形象于2013年成为韩国首位女总统，却被控收受或要求三星等企业集团提供数千万美元财物。

她还被控泄露机密文件、将批评政策的艺术家列入黑名单，并开除反对她的官员。

朴槿惠于2021年被判处20年有期徒刑，另须缴交高额罚金。但同年底，继任总统文在寅赦免了她。

尹锡悦当时担任首尔检察官，在朴槿惠下台和入狱的过程中扮演重要角色。

● 李明博，15年刑期

李明博于2008年至2013年担任总统，2018年10月因贪污罪被判处15年徒刑。

值得注意的是，李明博被认定有罪，因他收受三星集团贿赂以交换赦免因逃税入狱的三星会长李健熙。

尹锡悦2022年12月特赦了李明博。

● 卢武铉自杀

力倡与北韩和解的卢武铉于2003年至2008年执政，2009年5月自尽身亡。

卢武铉当时因一名富裕鞋商支付100万美元给他的妻子、500万美元给他的侄女婿而被调查。

● 全斗焕同意下台

军事强人全斗焕下令军队镇压光州起义，因此又被称为「光州屠夫」。在大规模群众示威下，他于1987年同意下台，把权力交给卢泰愚。

卢泰愚与全斗焕相交数十年，两人第一次见面是在韩战期间的军事学院，互为同窗。

1996年，两人均因1979年助全斗焕掌权的政变、镇压1980年光州起义、贪污和其他罪行，被认定叛乱罪成立。

卢泰愚被判处22.5年徒刑，后来减为17年；全斗焕被判处死刑，后来改为无期徒刑。但两人只在狱中待了两年，即于1998年获得特赦。

● 朴正熙遇刺身亡

朴正熙于1979年10月一场私人晚宴上被自己的情报主管刺杀身亡。

同年12月，时任陆军将领全斗焕与卢泰愚利用政治动荡发起政变。

● 尹��善在政变中被推翻

尹��善在陆军军官朴正熙1961年领导的政变中被推翻，成为短暂存在的南韩第2共和国唯一的总统。

● 李承晚流亡海外 在1948年当选的南韩首任总统李承晚企图透过选举舞弊来延长自己的任期，后来因1960年的学生运动被迫辞职。李承晚流亡至夏威夷，1965年逝于当地。

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