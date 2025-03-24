尼坦雅胡控以色列国安局长擅对国安部长发动调查

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（法新社耶路撒冷24日电） 以色列总理尼坦雅胡今天指控国家安全局局长巴尔在未获他同意的情况下，对极右派的国家安全部长班吉维尔发动调查。尼坦雅胡开除巴尔的决定已遭以国最高法院下令冻结。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的办公室发布声明表示：「宣称总理授权国家安全局（Shin Bet）局长巴尔（Ronen Bar）对班吉维尔（Itamar Ben Gvir）部长进行搜证，这又是个被揭穿的谎言。」

这番言论旨在回应1则报导。该报导指称，数月来国家安全局一直在调查警方内部的极右派渗透情况，以及班吉维尔与此事的关联。

尼坦雅胡办公室的声明还说：「遭公布的文件内含国家安全局局长要求对警界高层进行搜证的明确指令，宛如秘密统治时期。此举将侵蚀民主，其目的则是要推翻右翼政府。」

班吉维尔也在社群媒体平台X做出回应。他发文痛批巴尔是「罪犯」、「骗子」，并指对方在相关文件「摊在大众及世人目光下后，甚至还试图否认自己企图密谋对民主国家民选官员不利」。

堪称以色列历来最右派政府之一的现任尼坦雅胡内阁，本月20日通过他以「失去信任」为由开除巴尔的提案。但过了数小时后的隔日，最高法院就发布禁制令，暂时冻结巴尔遭解职的决定，这导致国内政坛分歧加深。