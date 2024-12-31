川普性侵与诽谤官司 美国上诉法院维持原判

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（法新社纽约30日电） 美国联邦上诉法院今天维持陪审团裁定总统当选人川普（Donald Trump）必须支付500万美元，当作性侵与诽谤作家卡洛尔（E. Jean Carroll）的赔偿。

纽约的陪审团2023年裁定前总统川普1996年于曼哈顿一间百货公司性侵卡洛尔。卡洛尔曾是时尚杂志Elle的专栏作家。

川普被裁定支付200万美元作为性侵赔偿，另外300万美元为诽谤赔偿。不过他否认这些指控并提出上诉，理由是其他两名声称被川普性侵的女性不应获准作证。

然而，美国联邦第二巡回上诉法院的3名法官并不认同川普的主张。他们表示：「我们的结论是川普先生未能证明地方法院被质疑的裁定中存在错误。」

他们也主张，「再者，他未承担证明他宣称的错误或多个错误结合影响其实质性权利的责任，因此无法要求重审。」

卡洛尔针对川普提诉的另一起案件，陪审团裁定川普赔偿她8300万美元。川普已对此提出上诉。

川普的发言人史帝芬．张（Steven Cheung）表示，川普将对性侵与诽谤案被判赔500万美元提出上诉。

史帝芬．张透过声明指出，「美国人民以压倒性之势再度选择川普担任总统。」

他还表示，「他们立即要求停止司法系统被当作政治武器，并要求迅速撤回所有猎巫行动，包含由民主党资助的卡洛尔骗局，法律团将继续上诉。」

川普11月5日当选之后，美国联邦检察官史密斯（Jack Smith）已要求法院撤销2起对川普的起诉，分别是意图推翻2020年选举结果、卸任后不当处理机密文件案。法院已同意撤销这2起刑事指控。

另外，川普被控于2016年大选前夕支付艳星封口费，藉此掩盖自己婚外情丑闻。这起非联邦等级的地方刑事案件经法院审理，川普今年5月遭陪审团判定34项伪造商业纪录罪名成立。然而，鉴于川普赢得2024年总统大选，承审法官莫城（Juan Merchan）已无限期延后宣判刑期。