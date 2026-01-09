川普拟建第2层白宫柱廊 方能与新宴会厅高度对称

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿8日电） 负责白宫扩建的建筑师巴兰（Shalom Baranes）今天表示，美国总统川普正考虑在着名的白宫柱廊顶上加盖第2层，这是他建设4亿美元新宴会厅计画的一环。

法新社报导，规划委员会今天在华府举行首度会议，负责此案的巴兰会中指出，在白宫西翼既有柱廊上方将增建新一层，有助于建筑物的「对称美」。

设计蓝图已经规划出这个双层柱廊，它连接白宫主楼与新宴会厅；川普计划在宴会厅招待外国政要及举办大型活动，厅内可容纳约1000人座位。

巴兰又说，为了兴建新宴会厅，在去年拆除具有历史意义的主楼东翼。主楼增建一层柱廊，就可与新宴会厅的高度一致。这是白宫首次宣布，主楼西翼有变动计画。

巴兰向国家首都规划委员会(NCPC)表示：「西翼的确需要双层柱廊，以连接改建后的东翼与新宴会厅。」

过去几十年来，总统常被拍到从主楼经由白色柱廊、步行到椭圆办公室的身影。加盖的廊层，位于总统新闻发布室及白宫记者工作区的正上方。

另一方面，宴会厅扩建费用也将大幅增加。白宫去年7月首次公布计画时，曾称预算为2亿美元，但川普去年12月表示，总成本可能翻倍。 （编译：纪锦玲）