川普称将向哈佛索赔10亿美元 希望未来不再有纠葛

（法新社华盛顿3日电） 「纽约时报」报导，哈佛大学在与政府持续进行和解谈判时，已取得政府的部分让步。对此，美国总统川普今天表示，他的政府将向哈佛大学求偿10亿美元（约新台币318亿元）。 川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文写道：「我们现在正寻求10亿美元的损害赔偿，并希望未来与哈佛大学（Harvard University）不要再有任何纠葛。」

川普政府官员指控哈佛等大学推广所谓的「觉醒」（woke）意识形态，并在挺巴勒斯坦抗议期间未能充分保护犹太学生，因此提出法律诉讼并要求支付巨额赔偿金。

批评人士则称，这是川普政府对自由派大学发起的施压行动。

去年夏季，同为常春藤盟校的哥伦比亚大学（Columbia University）同意向川普政府支付2亿美元，并承诺遵守禁止在招生或聘雇中考量种族因素的规定。

但纽时今天稍早报导，历经漫长谈判后，川普已撤回政府要求哈佛支付2亿美元和解金的主张。

川普去年9月曾向媒体表示，与哈佛的谈判已接近达成5亿美元的和解协议，内容包括设立职业学校。

川普今天深夜发文提到：「他们想要一套复杂的职业培训方案，但这被拒绝了，因为那完全不足，且在我们看来难以成功。」

他又说：「这只不过是哈佛试图摆脱支付超过5亿美元大笔现金的一种方式，考量到他们犯下的严重且恶劣的不法行为，这个金额应该要高得许多。」但川普并未具体说明哈佛涉嫌违反哪些法律。 另一所常春藤盟校宾州大学（University of Pennsylvania）去年也对川普政府的疑虑做出妥协，宣布将禁止跨性别女性参加女子运动赛事。