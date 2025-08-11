川普称迁离华府街友 计划收回特区最终治理权

（法新社华盛顿10日电） 美国总统川普今天宣布，街友必须迁离到距离华府「很远」的地方。他错误地认为美国首都犯罪情况有增无减，已针对由联邦政府接管哥伦比亚特区（华府正式名称）考量多日。

根据「地方自治法」（Home Rule Act），哥伦比亚特区（District of Columbia）由民选政府治理，国会仅具监督功能。川普长期对此不满，多次表示欲把特区联邦化，让白宫掌握最终治理权。

他已宣布明天将召开记者会，预计公布相关计画。

川普今天在自家社群平台真实社群（Truth Social）宣布：「我将会让我们首都比以往任何时候都更安全、更美丽。无家可归的人必须迁出，立刻。我们会给你们落脚处，但会远离首都。」

他还表示，会把当地的罪犯送进监狱，「这一切很快就会发生」。

根据去年的政府数据，华府街友人数在美国主要大城当中居第15。

虽然每晚有数以千计的人住在庇护场所或街头，这数字已低于疫情之前的水平。

川普本周稍早错误表示华府犯罪情况持续升高，扬言部署国民兵（National Guard）扫荡犯罪。

警方统计数据显示，2025年上半年，由民主党管辖的哥伦比亚特区犯罪率与去年同期相比下降26%。根据司法部于川普上任前公布的数据，当地去年的犯罪率也已是30年来最低。