川普称鼓励俄攻击系「谈判策略」 淡化反北约立场

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（法新社迈阿密19日电） 美国前总统川普曾表示，他「鼓励」俄罗斯攻击未履行财政义务的北约成员国，不过他今天淡化立场，宣称这只是一种「谈判策略」，目的是让成员国为集体防御支付更多费用。

正在参选美国总统的川普（Donald Trump）长期质疑北大西洋公约组织（NATO），他今年2月甚至表示，「鼓励」俄罗斯攻击未履行财政义务的北约成员国，这是他迄今对北约发出最极端的批评。

这些极端言论促使北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）要求川普不要「破坏」成员国的集体安全。 川普接受英国GB新闻台（GB News）访问时，再次谈到他对北约的态度。主持人法拉吉（Nigel Farage）观察到批评者针对川普的上述言论，反对他再度参选。

川普对此表示，「我不在乎他们是否以此为由」，「因为我所说的是一种谈判方式。为什么我们要保护这些拥有一堆钱的国家，美国还要支付北约大部分费用？」

川普长期不满北约并指责28个欧洲成员国未在军费开支上发挥应有作用，理所当然地认为他们可以依靠美国作为防御盾牌。

但川普从未表现出他是否了解北约资金如何运作，而是将其错误地描述为一个靠会员费生存的俱乐部。 2006年，北约各国国防部长达成共识，应致力确保国家防卫预算在国内生产毛额（GDP）的占比不低于2%，但成员国不用缴纳会费，也不「欠」联盟任何国防费用。

川普经常将矛头指向北约32个成员国中，未能实现国防开支至少占国内生产毛额2%的国家。

美军是北约军事力量的核心。北约估计显示，只有11 个成员国的国防支出达到目标水准。

川普2月发表对北约的评论后，史托腾柏格表示，他预计今年会有18个北约盟国能够达到国防支出目标。

川普在访问中为自己辩护，并表示不在乎政治对手是否会在11月5日大选前利用这些言论来攻击他。他将在这次大选面对现任总统拜登，拜登向来是北约的坚定支持者。