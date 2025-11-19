川普遭追问艾普斯坦案被惹火 怒呛女记者小猪

（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普日前呛一名女记者为「小猪」，今天又因不满美国广播公司（ABC）记者在白宫就敏感议题提问，怒斥对方「糟糕透顶」，并扬言撤销美国广播公司的广播执照。

第一起涉及彭博（Bloomberg）记者卢西（Catherine Lucey）的事件发生在几天前的空军一号上，但直到今天才在社群媒体上曝光。

卢西14日在总统专机空军一号上问川普，若档案中「没有任何能构成罪证的内容」，为何不公布与已定罪的性罪犯富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相关的资料。川普当时用手指着她说：「安静。安静点，小猪。」

美国有线电视新闻网（CNN）记者塔柏尔（Jake Tapper）称川普的「小猪」言论「令人作呕且完全无法接受」。

川普今天在白宫一场高规格活动中接待沙乌地阿拉伯实质掌权者、王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）时，点名美国广播公司的布鲁斯（Mary Bruce）；她先前在白宫椭圆形办公室内提出了一连串问题。

布鲁斯首先提问，川普的家族企业与沙乌地人的生意往来是否存在利益冲突。

她接着就2018年沙国异议记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）遇害案向穆罕默德．沙尔曼提问，说道：「美国情报部门的结论是，您策划了这起对一名记者的残忍谋杀。」

她说：「911事件的家属对您出现在椭圆形办公室感到愤怒。美国人为何应该信任您？」

川普愤怒地插话说：「美国广播公司是假新闻。业界最烂之一。」他厉声表示：「你不必用问这种问题来让我们的客人难堪。」

当布鲁斯稍后问及艾普斯坦这个敏感议题时，川普再度勃然大怒。

川普回呛布鲁斯：「我不在意问题本身，我介意的是你的态度。我认为你是个糟糕透顶的记者。」

川普表示，他与艾普斯坦「毫无瓜葛」，并重申他声称这桩丑闻是一场「骗局」的说法。他对布鲁斯说，「而你那家烂公司就是共犯之一」

川普敦促美国广播监管机构的首长「研究」撤销美国广播公司的执照。

他接着指着布鲁斯说：「你不准再问了。」