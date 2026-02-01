川普：希望与伊朗达成协议

（法新社华盛顿1日电） 伊朗最高领袖哈米尼警告，如果美国攻击伊朗，将会引发区域战争。美国总统川普今天对此表示，他希望能与伊朗达成协议。

针对哈米尼提出的警告，川普告诉记者：「他当然会这么说。」

他说：「希望我们可以达成协议。如果我们没有达成协议，那我们就会知道他说的对不对。」

美国持续对区域部署之际，哈米尼（Ali Khamenei）稍早警告，任何攻击行动都将引发区域冲突。

半官方塔斯尼姆通讯社（Tasnim News Agency）引述哈米尼表示：「美国人应该知道，如果他们发动战争，这次将会是一场区域性战争。」

川普先前表示，伊朗「正在认真的讨论中」，他希望能谈出「可接受的」结果。伊朗最高国家安全会议秘书拉里贾尼（Ali Larijani）也表示，与美国间的谈判架构正取得进展。

川普曾以伊朗的核子野心和血腥镇压反政府抗议为由，提出美国可能进行干预的警告。

伊朗一波示威浪潮源自于民众对高物价的不满，后来演变成大规模反政府运动，伊朗领导人则将其形容为美国和以色列煽动的「暴乱」。

华府先前针对26岁抗议人士索坦尼（Erfan Soltani）遭判死刑，以及若有反政府示威者被处决，提出发动攻击的警告。索坦尼的律师今天则表示，当局已下令将他释放。

伊朗司法机关以宣传反伊斯兰体制和危害国家安全的罪名，于1月间逮捕索坦尼。在华府提出警告后，德黑兰指出，他从未被判死刑，且所涉罪名不会判处极刑。

随着与美国间紧张情势升高，伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，他担心可能出现「误判」，但相信川普「有足够智慧做出正确决定」。

他接受美国有线电视新闻网（CNN）专访时表示：「因此我认为，若美国谈判团队遵循川普总统的话，达成确保不会有核武的公平合理协议，那么双方还有再度对话的可能。」