川普AI影片变身火影忍者主角 日本动漫迷火大连署抗议

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（法新社东京10日电） 美国总统川普在社群媒体上使用日本人气动漫与漫画角色影像，包括发布AI影片将自己化身为「火影忍者」主角漩涡鸣人，已引发日本社会反弹，已有近2万人参与网路连署，向白宫与川普表达抗议。

法新社、英国广播公司（BBC）及卫报（The Guardian）报导，已有近2万人在请愿网站Change.org参与名为「保护日本漫画」（Protect Japanese Manga）的连署。

连署者抗议白宫于社群媒体平台X的官方帐号在未经授权情况下，使用「七龙珠」、「游戏王」及「火影忍者」的图像。

连署者及其他网路粉丝认为，这些角色向全球观众传达了勇气、友谊与坚持等重要价值，而川普以这种方式使用它们，违背了创作者的原意。

连署发起人指出，这项请愿最早于3月发起，已呈交给日本政府。白宫先前曾发布了一支影片，将美军攻击伊朗的画面与多部知名影视作品及「游戏王」内容混剪在一起。

根据请愿书，日本外务省随后已就白宫官方X帐号未经授权使用「游戏王」与任天堂游戏内容一事，向美国驻日本大使馆提出交涉。

根据BBC，宝可梦国际公司（Pokemon Company International）已对川普使用其影像表达谴责。

在最新一起案例中，川普6日于自家社媒「真实社群」（Truth Social）发布人工智慧（AI）影片，将自己化身为「火影忍者」主角漩涡鸣人，引起部分粉丝的强烈不满，促使发起人在9日重启连署。