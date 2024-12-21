德耶诞市集惊传汽车冲撞 幸存者余悸犹存

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（法新社德国马德堡20日电） 德国东部城市马德堡（Magdeburg）今天发生汽车冲撞耶诞市集事件，至少2人丧生、68人受伤。幸存者回忆事发过程余悸犹存。

一辆黑色BMW汽车在当地晚间7时左右高速冲撞群众，当时耶诞市集挤满携家带眷的民众。

一名32岁女子告诉「画报」（Bild），她是从德国西部来逛这个有名的旧城广场市集，「我们当时没听到汽车冲来」，她说当时勾着39岁男友的手臂逛街时，男友突然被这部冲入人群的休旅车从她身旁「拽走」。

这名女子说：「真是太可怕了。」

现场民众一片惊慌，伤者尖叫声四起。行凶车辆开了约400公尺，沿途血迹斑斑。上百名救难人员随即赶赴混乱的现场。

这名女子绝望地说，她不知道男友被送到哪家医院，「这种不确定的感觉令人难以忍受」。

有关当局通报至少2人丧生，包括1名儿童，另有68人受伤。

警方表示已逮捕主嫌，他是一名来自沙乌地阿拉伯的50岁医师。

一名路人告诉世界电视台（Welt TV），事发后「大家都躺在地上，小孩、大人、伤者，一切令人难以想像」。

另一目击者说：「太可怕了，有人死在我旁边…我以为我只是去个耶诞市集，然后就发生这样的事。这个世界病了。」