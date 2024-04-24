把握TikTok网购商机 中国民众学习向海外买家卖货

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（法新社广州24日电） 中国1间电子商务学校的学生穿着希贾布头巾（Hijab）、穆斯林长袍等服饰，对着智慧型手机的镜头演练。他们正学习如何利用热门短影音平台TikTok向海外用户销售这些服装。

这是透过TikTok向海外销售产品、为期2周课程的最后1天，尽管「抖音」的海外版TikTok在中国遭到屏蔽，但有越来越多中国商家正转向TikTok平台卖货。

中国卖家如要在TikTok取得成功，需要可绕过网路限制的工具及外语能力，这些挑战促使相关课程和谘询服务蓬勃发展。

位于广东省省会广州市的这所学校，1名讲师将中东风格服装高举到手机镜头前，向英国的穆斯林买家滔滔不绝地讲解衣服的价格和尺寸等讯息。

她生动地用英语说：「这是用薄绸做的，料子真透气啊！」

这间学校的另名27岁王姓讲师告诉法新社：「我们会教大家哪些产品卖得更好，哪些市场更适合他们目前的阶段。」

具备数十年制造出口产品的经验后，中国企业正逐步排除中间商，并以更低的价格直接向海外消费者推销产品。

中国快时尚线上零售商希音（Shein）透过这项策略有效地吃下西方的低价市场，而TikTok就是希音销售网路的关键要素。

创新型电商平台TikTok Shop去年底于美国推出，这项电子商务功能先前已涵盖英国和东南亚等地。