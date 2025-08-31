抗衡川普觊觎 法国外长抵格陵兰表声援

（法新社哥本哈根30日电） 法国外交部表示，法国外长已抵达格陵兰，表达法国对这个丹麦自治领地的「支持」。此前，美国总统川普多次表示希望接管格陵兰。

法国外交部长巴霍（Jean-Noel Barrot）自今天展开为期两天的访问。就在几天前，丹麦公共电视台报导，至少有3名与川普关系密切的美国官员曾到访格陵兰，试图物色可用于反丹麦影响力行动的人士。

报导中指称，美国的干预行动旨在搜集造成格陵兰与丹麦之间关系紧张的相关资讯。在该干预行动曝光后，丹麦27日召见美国驻丹麦大使馆临时代办。

法国外交部表示，在当前挑战下，巴霍此行将「展现法国对丹麦、格陵兰及格陵兰人民的支持」。

巴霍今天参观停泊在格陵兰首府努克（Nuuk）港口的法国海军船舰BSAM加伦号（BSAM Garonne）。 巴霍表示：「这些地区确实偏远，但现在也受到某种形式的冲突和新型态侵略的影响。这正是为什么身为重要海洋强国的法国今天要出现在这里。」 他明天将与格陵兰外交部长莫茨费尔特（Vivian Motzfeldt）和总理尼尔森（Jens-Frederik Nielsen）会面，之后举行记者会。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今年6月造访格陵兰，表达欧洲对当地人民的声援，并批评川普威胁要兼并这座北极地区岛屿的言论。

自今年1月重返白宫以来，川普曾多次表示，出于安全考量，美国需要战略位置重要、资源丰富的格陵兰，并且不排除动用武力取得该地的可能性。