拜登出席毕典 学生背对抗议

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（法新社亚特兰大19日电） 美国总统拜登今天到已故民权运动领袖马丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr.）母校出席毕业典礼，有学生转过身背对着他。他说，抗议加萨战争的呼声他「听见了」。

拜登今天出席位在乔治亚州亚特兰大历史悠久的传统非裔大学莫豪斯学院（Morehouse College）毕业典礼，少数毕业生在他发表演说时进行沉默抗议，部分学生张开巴勒斯坦国旗，还有一名学生举着拳头。

也有学生在毕业袍外披着阿拉伯头巾，展现与全美校园一波反以色列抗议风潮团结一致。

拜登身穿代表这所只招收男生大学代表色的褐红色与黑色长袍。他说道：「我支持和平、非暴力抗议。你们的声音应该被听见，我向你们承诺，我有听见。」

加萨战火引发全美校园一波抗议风潮，给拚连任而将于6个月后与前总统川普再度对决的拜登制造政治麻烦。今天的场合是自从这场抗议遍地开花以来，拜登截至目前为止与示威学生最直接的遭遇。

拜登提到加萨时说：「这是举世最艰艰、最复杂问题，一点也不容易。我知道这让你们许多人愤怒和沮丧，但最重要的是，我知道这让你们心碎，而这也让我心碎。」

莫豪斯学院许多学生曾为加萨战争而提出取消拜登演说的要求，不过今天典礼的进行未遭打断。

拜登告诉学生，加萨正遭受「人道危机」，他则致力于「立即停火、停止战斗、带人质回家」等工作。

这位81岁民主党籍总统还表示，他也正力推能够促成一个独立的巴勒斯坦国的大中东「长期、持久和平」，并且强调这是「唯一解决之道」。