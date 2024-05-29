摩尔多瓦总统盼国家走向西方 布林肯到访将宣布支持方案

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（法新社摩尔多瓦基希纳乌29日电） 美国国务卿布林肯今天访问摩尔多瓦，与该国总统桑杜会谈。正值出现俄罗斯在其他地方有所斩获的警讯之际，布林肯藉此凸显坚实支持这个前线国家走向西方的愿景。

布林肯（Antony Blinken）抵达位处乌克兰和欧洲联盟（EU）成员国罗马尼亚之间的摩尔多瓦后，随即与桑杜（Maia Sandu）进行会谈。桑杜为全欧洲最贫穷国家之一的摩尔多瓦擘划了坚定亲欧路线。

在摩尔多瓦亲俄分离主义地区聂斯特河沿岸（Transnistria）驻军的莫斯科，近日在乌克兰战场势如破竹，让基辅可以用西方武器对俄罗斯境内进行直接打击的呼声再起。

与此同时，俄罗斯看起来也在另一个前苏联加盟共和国乔治亚取得外交进展。乔治亚昨天强行通过对付「境外影响力」的法律，被认为与克里姆林宫推动类似立法如出一辙。

美国国务院欧洲事务助理国务卿欧布莱恩（Jim O’Brien）表示，布林肯将会宣布「一套坚实方案支持」摩尔多瓦。

他表示，相关援助将部分聚焦在能源议题上。拥有260万人口的摩尔多瓦直到最近，几乎所有天然气需求都还仰赖从俄罗斯进口，正寻求多样化。

同时，在桑杜今年稍晚将寻求连任的此刻，欧布莱恩说，布林肯也将宣布提振民主、打击假新闻的措施。