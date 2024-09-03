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教宗12天访亚太4国 首站抵雅加达将亲自主持弥撒

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（法新社雅加达3日电） 87岁的罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）今天抵达以穆斯林居多的印尼，展开亚洲暨太平洋4国之旅。这是他成为教宗以来时间最长、距离最远的出访行程，预料他将敦促全球采取行动因应气候变迁。

统领全球13亿名天主教徒的方济各抵达雅加达展开3天访问行程，以加强宗教之间的关系，之后还将前往巴布亚纽几内亚、东帝汶和新加坡。

整趟出访行程为期12天，将考验健康日渐衰弱的方济各，但他经常藉由与信众接触来恢复活力，这次搭了13小时飞机后也还能微笑挥手。

飞机降落后，他在机上告诉记者：「谢谢各位参加这趟旅程，谢谢各位的陪伴，我想这是我搭过最久的一次航程。」

他下机时坐着轮椅，有宗教事务部长等印尼官员上前问候，还有仪队欢迎，以及两名儿童献花。

一辆民用丰田汽车驶到红毯边来接他，他选择朴实的车款，而非全球领袖惯用的豪华车型。在前往驻雅加达的教廷大使馆路上，他一边微笑一边挥手。

方济各预定今天休息，明天与印尼总统佐科威（Joko Widodo）会面，展开他在这个拥有全球最多穆斯林的国家的第一个重要行程。

目前天主教徒占印尼总人口不到3%，相当于约800万人；穆斯林则占87%，约2.42亿人。天主教是印尼官方认可的6大宗教或教派之一，其他还有新教、佛教、印度教和儒教。

方济各5日将在伊斯蒂柯拉清真寺（Istiqlal Mosque）与6大宗教代表会面；这座清真寺是东南亚最大清真寺，象徵宗教共存。接着方济各将在可容纳8万人的国家足球场主持弥撒并讲道。

新加坡国立大学神学学者兼人类学者尚彭（Michel Chambon）说，方济各此行不只针对印尼天主教徒，而是意在强调伊斯兰和基督教对话对于全球的重要性。

方济各是2015年巴黎气候协定的推手，预料他将继续呼吁对抗全球暖化带来的危险。

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