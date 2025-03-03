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瑞士城堡迎客忙

根据伞型组织瑞士国家城堡协会周三(2月26日)公布的消息，去年，瑞士城堡游客量创下历史新高。30余座主要城堡迎客总量超过150万人。

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Keystone-SDA
左侧为陶鲁比永城堡(Tourbillon castle)，与之对望，位于右侧的是瓦莱里城堡(Valere Basilica)。两座城堡均位于瑞士瓦莱州首府锡永，远处是瓦莱州的阿尔卑斯山脉。
左侧为陶鲁比永城堡(Tourbillon castle)，与之对望，位于右侧的是瓦莱里城堡(Valere Basilica)。两座城堡均位于瑞士瓦莱州首府锡永，远处是瓦莱州的阿尔卑斯山脉。 Olivier Maire
瑞士弗里堡州的格吕耶尔城堡和小镇。
瑞士弗里堡州的格吕耶尔城堡和小镇。 Mauritius Images / Uwe Steffens
弗里堡州罗蒙城堡(Romont Castle)城门。城堡始建于公元1240年左右。
弗里堡州罗蒙城堡(Romont Castle)城门。城堡始建于公元1240年左右。 (C) Yulan | Dreamstime.com
日内瓦湖畔的莫尔日城堡(Morges Castle)及码头。
日内瓦湖畔的莫尔日城堡(Morges Castle)及码头。 Getty Images
普朗然宫(Prangins Castle)，瑞士国家博物馆的一部分。
普朗然宫(Prangins Castle)，瑞士国家博物馆的一部分。 Keystone / Gaetan Bally
沃州纳沙泰尔湖畔的格朗松城堡(Grandson Castle)。
沃州纳沙泰尔湖畔的格朗松城堡(Grandson Castle)。 Keystone / Leandre Duggan
坐落在纳沙泰尔湖畔的伊韦尔东城堡(Yverdon Castle) (KEYSTONE/IMAGEBROKER/Martin Moxter)
坐落在纳沙泰尔湖畔的伊韦尔东城堡(Yverdon Castle) (KEYSTONE/IMAGEBROKER/Martin Moxter) Imagebroker.com
坐落在日内瓦湖畔韦托镇上的西庸城堡。
坐落在日内瓦湖畔韦托镇上的西庸城堡。 Keystone / Laurent Darbellay

该数字远超2023年130万人次的游客量。瑞士国家城堡协会在其新闻稿中更是提到，一位城堡发烧友在短短几个月内打卡了所有30座城堡，也因此成为了近期启动的“瑞士城堡之路”(Swiss Castle Trail)的首位完成者。

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第十届“瑞士城堡日”(Swiss Castle Day)将于今年10月5日举行，并围绕手工艺主题开展多项活动。瑞士著名的古堡包括西庸城堡(Chillon)、伦茨堡(Lenzburg)、图恩城堡(Thun)、格吕耶尔城堡(Gruyères)等。更多城堡信息及主题游览可参考瑞士国家旅游局“瑞士城堡”栏目外部链接

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