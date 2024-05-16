斯洛伐克总理费科遭暗杀 凶嫌为71岁作家

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（法新社布拉第斯拉瓦15日电） 斯洛伐克总理费科今天身中多枪，生命一度垂危，在媒体确认枪手身分后，内政部长表示，被警方拘留的凶嫌是来自斯洛伐克中部的71岁作家。

当被问及有关在汉德洛瓦镇（Handlova）枪击现场，被拘留男子身分被确认的报导时，内政部长埃斯托克（Matus Sutaj Estok）告诉记者：「我想我可以证实这一点。 」

费科（Robert Fico）在汉德洛瓦举行政府会议后遭枪击，随后有人看到一名灰发凶嫌坐在地上被戴上手铐。官员稍早表示，民粹主义总理费科正在与死神搏斗，但后来情况稳定。

根据媒体报导，凶嫌是彩虹文学俱乐部（DUHA Literary Club）创办人，来自莱维斯镇（Levice），曾撰写3本诗集，是斯洛伐克作家协会（Association of Slovak Writers）成员。

协会在脸书上证实，这名男子自2015年以来就是会员，并表示，一旦证实他的凶嫌身分，「将立即取消这个卑劣之人的会员资格」。

凶嫌的儿子告诉斯洛伐克新闻网站aktuality.sk，他「完全不知道父亲在想什么，他在计划什么，为什么会发生这种事」。他说他的父亲是合法登记持有枪械。

当被问到是否对费科有仇时，凶嫌的儿子说：「我会告诉你，他没有投票给他。这是所有我能说的。」

凶嫌家乡一家图书馆的馆长告诉Dennik N日报：「他年轻时很叛逆，但不具攻击性」。

法新社选择不透露这名男子的姓名，但可以在社群媒体上找到他的一些政治言论。

他8年前曾上传一段影片到网路上表示：「这个世界充斥着暴力与武器。人们似乎快要疯了」

在影片中，他还提到对移民以及「仇恨和极端主义」的担忧，并表示欧洲各国政府「对这种混乱别无他法」。

他还在影片中表示，他在莱维斯成立「反暴力运动」（Movement Against Violence），并将它定义为「目标是防止社会暴力蔓延的新兴政党，防止欧洲战争和仇恨蔓延」。