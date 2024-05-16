斯洛伐克总理遇枪击一度性命垂危 全球齐声谴责暴力

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（法新社巴黎15日电） 斯洛伐克总理费科（Robert Fico）今天在一场暗杀行动中遭枪击受伤，生命一度垂危，全球领袖都对此表示震惊和谴责。

以下是世界各国对这起事件的反应：

● 美国

美国总统拜登谴责这起枪击案是「骇人的暴力行为」，还说他和第一夫人吉儿（Jill Biden）「正祈祷（费科）早日康复，我们的心与他的家人和斯洛伐克人民同在」。

● 乌克兰

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示：「我们强烈谴责这种针对我们邻国及伙伴国家政府首长的暴力行为。应尽一切努力确保暴力不会成为任何国家、任何形式或任何领域的常态。」

● 俄罗斯

克里姆林宫发表声明指出，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）说：「我知道费科是一个勇敢、意志坚强的人。我非常希望这能帮助他挺过这艰难的一关。」蒲亭还形容这场枪击是「令人发指的罪行」。

● 联合国

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）办公室说，古特瑞斯谴责今天这起令人震惊的攻击。他的发言人哈克（Farhan Haq）表示，在这个艰难时刻，古特瑞斯的心「与（斯洛伐克）总理和他的亲人同在」。

● 欧盟

欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）说：「我强烈谴责针对斯国总理费科的卑鄙攻击。这种暴力行为在我们社会没有立足之地，并且破坏民主，而民主是我们最宝贵的共同利益。」

● 法国

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）在社媒平台X写道：「对斯洛伐克总理费科遭遇枪击一事感到震惊。我强烈谴责这场攻击。我的心与他、他的家人及斯洛伐克人民同在。」

● 德国

德国总理萧兹（Olaf Scholz）表示，「我对斯洛伐克总理菲科遭到懦弱攻击深感震惊」，并且呼吁终结「欧洲政治中的暴力」。

● 英国

英国首相苏纳克（Rishi Sunak）在X发文说：「听闻这个骇人消息，令我震惊不已。我们所有人的心都与费科和他的家人同在。」

● 北约

北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）说：「祝福他早日康复。我的心与费科、他的亲人以及斯洛伐克人民同在。」

● 义大利

义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）对此表示「深感震惊」，并强调她对「一切形式的暴力以及对民主和自由基本原则的攻击发出最强烈的谴责」。

● 伊朗

伊朗外交部在声明中「谴责针对斯洛伐克总理的暗杀行动」，并「祝他身体健康，早日康复」。

● 匈牙利

匈牙利总理奥班（Viktor Orban）表示：「我对我的朋友、斯国总理费科遭受令人发指的攻击深感震惊。我们祈祷他身体健康，早日康复！愿主保佑他和他的国家！」

● 西班牙

西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）在X发文说：「对斯国总理遇袭一事感到震惊和愤怒。在这个极其艰难的时刻，西班牙与费科、他的家人和斯洛伐克人民站在一起。」

● 奥地利

奥地利总理内哈默（Karl Nehammer）表示：「斯国总理遇袭一事令我深感震惊。就在几天前，我们还通过电话，深入讨论安全问题。我祝他早日康复！」（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）