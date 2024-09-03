未遵守政府新规禁智慧型手机 匈牙利校长遭解雇

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（法新社布达佩斯2日电） 匈牙利一名中学校长未执行政府强制规定的「智慧型手机禁令」而遭解雇，数以千计民众今天在首都布达佩斯（Budapest）市中心示威，声援这位校长。

这项禁令于上个月颁布，要求学校在开始上课时收集学生的手机及智慧装置。

此举再次引发民族主义总理奥班（Viktor Orban）与教师间的紧张关系。奥班自2010年以来连续执政，过去两年，教师们一直因恶劣的工作条件而发起抗议。

数以千计民众在新学年的第一天聚集在内政部总部的广场上；自2022年以来，内政部一直负责监督公共教育。

71岁的退休教师艾尔特托（Katalin Elteto）告诉法新社：「我觉得愤怒的是，这些措施在没有事先谘询的情况下突然实施。」

她还说：「我认为这场抗议活动不仅攸关行动电话的限制措施，还关乎整体公共教育的状况。」她说，她对于此事缺乏公开辩论感到悲哀，而这是为了要「要掩饰失败的制度」。

匈牙利教师民主工会（PDSZ）批评这项被若干媒体称为「智慧型手机禁令」的规定「未经深思熟虑」且「不切实际」，呼吁政府开放学校拟定各自的解决方法。

布达佩斯的伊玛瑞马达契中学（Imre Madach High School）于8月中宣布不会收走数位装置。

学校教职员在致家长的声明中表示，学校的「教学目标」是要「教育学子正确使用数位文化」。

校方援引政府规定的一部分，内容允许机构授权使用受到限制的物品。

内政部于一周后解雇校长梅沙罗希（Csaba Meszaros），称他「不遵守法律且公然蔑视法律的领导者，无法管理公共机构」。