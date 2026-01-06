李在明与习近平玩自拍 引发网友关注

（法新社北京6日电） 韩国总统李在明（Lee Jae Myung）访问北京期间，一张与中国国家主席习近平的自拍照引发话题，因为用来拍照的手机，就是之前习近平送礼时，戏称「看看有没有后门」的那一支。

李在明5日在社群媒体X上传他与习近平和两位夫人的自拍照，并写说：「用在庆州收到的小米手机与习主席夫妇自拍，收获了『人生照片』。」他同时写说：「今后将与中方更加频繁地沟通并深化合作。」

这支手机之所以受瞩目，是因为去年11月1日，习近平与李在明在韩国庆州出席APEC峰会期间举行会晤，互赠礼物。习近平赠送小米手机时称「看看有没有后门」，引起李在明捧腹大笑。

这对鲜少开玩笑、更遑论拿监控疑云自嘲的习近平来说，是极其罕见的幽默表现。李在明曾说习近平「出乎意料的很会开玩笑」。

李在明在中国进行国是访问期间，美军对委内瑞拉发起行动、逮捕总统马杜洛（Nicolas Maduro）夫妇并将两人押送离境到纽约受审。中、韩两国皆对此表示谴责。

李在明与习近平的自拍照引发网友高度兴趣，上传没几个小时就被转贴3400多次。有网友还开玩笑的说：「先生，您知道马杜洛也是用同款手机吗？」