格陵兰议会选举 川普阴影下登场

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（法新社格陵兰首府努克11日电） 丹麦半自治领土格陵兰11日将举行议会选举，在美国总统川普誓言夺走格陵兰后，独立议题已成选战焦点。当地朝野三大党都支持独立，但真正脱离丹麦也非短短几年可及。

决心无论如何都要得到这座世界第一大岛的川普，直到当地选前最后一刻都在试图影响选举，引起5.7万格陵兰人错愕、抗拒，和激起某种程度投票热情。

首府努克（Nuuk）居民戴维森（Hans Kaali Davidsen）说：「他（川普）让格陵兰重新成为国际关系焦点，让每个人都关注，这点来说很好；但川普本人处理政治和国内的方式把美国弄得鸡飞狗跳，这让我们对他敬谢不敏。」

这次格陵兰议会选举焦点大多围绕于健康照顾、教育及与丹麦日后关系。格陵兰居民表示已厌倦丹麦人待他们如次等公民；当地90%居民为伊努特人（Inuits）。

政治分析圈表示，川普介入格陵兰之举让当地更加两极化，但总体而言川普还不至于能撼动选举结果。

丹麦政治学家盖德（Ulrik Pram Gad）告诉法新社，川普在格陵兰选前仍发话介入，凸显川普政府乐于干涉他国选举。

盖德说：「但在德国（川普心腹马斯克于上月德国大选力挺极右翼德国另类选择党AfD）之后，他们就该明白，这样做对他们没好处。他们所要传递的讯息对受众不大有吸引力。」

格陵兰议会总共31个席次，须取得16席才能过半。

格陵兰总理艾格德（Mute Egede）所属偏左伊努特社群党（Inuit Ataqatigiit）及执政盟友社会民主派的前进党（Siumut）料能赢得足够席次继续领导当地，两党与最大反对党定向点党（Naleraq）都支持独立，差别只在时程快慢与轻重缓急。