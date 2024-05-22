欧洲联盟与摩尔多瓦签署国防安全协定

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（法新社布鲁塞尔21日电） 欧洲联盟（EU）今天与已经申请入盟的摩尔多瓦签署安全与国防协定，以协助摩尔多瓦增强能力应付俄罗斯的威胁。

欧盟外交与安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）今天与摩尔多瓦总理雷奇安（Dorin Recean）会面时表示：「摩尔多瓦今天成为第一个与欧盟签署安全与国防伙伴关系的国家。」

他并表示：「其他国家将跟进，以创造一个朋友网络来打造强大的安全与国防，包括从网路安全到对抗混合战威胁等领域更紧密合作。」

摩尔多瓦是前苏联加盟共和国之一，右与乌克兰接壤，左与罗马尼亚为邻。在俄罗斯全面侵略乌克兰后，摩尔多瓦推动加入欧盟，激怒苏联时期老大哥俄国。

欧盟成员国目前正在辩论是否6月与摩尔多瓦展开入盟谈判。若开始谈判，将开启摩尔多瓦为了入盟而进行数年的改革程序。

摩尔多瓦当局已一再指控莫斯科为了阻挠其与西方靠拢的进展，持续寻求让摩尔多瓦陷入不稳。

欧盟并未公开与摩尔多瓦新伙伴关系的细节。一名官员仅表示，这份协定旨在改善摩尔多瓦「保护领土与独立性」的能力。

欧盟还说，他们目前也正在努力与一些其他「特定伙伴」达成类似协议。

摩尔多瓦今年稍早才与欧盟主要成员国法国签署双边国防协议。之所以出现这些加强摩尔多瓦安全的行动，是因为基希纳乌（Chisinau，摩尔多瓦首都）与亲俄分离主义分子之间的紧张近期升温。

在摩尔多瓦分离主义势力控制的地区聂斯特河沿岸（Transnistria），亲俄官员今年2月请求俄罗斯「保护」。

聂斯特河沿岸是夹在摩尔多瓦与乌克兰之间一块狭长地区，1992年经过一场短暂冲突后脱离摩尔多瓦，俄罗斯在当地有1500名驻军。