欧盟消保团体控诉Temu 利用操纵手段让用户花更多钱

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（法新社布鲁塞尔16日电） 欧洲消费者团体今天指控中国电商巨擘「拼多多」旗下跨境平台Temu透过「操纵技术」强迫用户花更多钱，还有其他违反欧盟「数位服务法」的行为。

Temu2023年4月才进入欧盟市场，此后成为成长最快的应用程式之一。Temu称，在欧盟27国里，该程式每月平均活跃用户可达7500万名。

欧洲消费者联盟（BEUC）已向欧洲联盟执行委员会（European Commission）投诉。位于法国，德国、西班牙等国的17个BEUC成员组织也向本国政府提出同样的申诉。

这些团体指控Temu「未能保护消费者，还使用非法操纵手段」，即所谓的「暗黑模式」（dark patterns），并要求当局展开调查。

他们指控Temu扭曲或损害消费者网购时做出「自由与合理决定」的能力，并违反欧盟「数位服务法」（Digital Services Act，DSA）。

根据数位服务法，所有数位平台必须快速删除非法内容、披露用户资料使用方式，并确保线上购物者的安全。

BEUC表示，Temu未提供有关平台贸易商的足够资讯，「经常导致消费者搞不清楚他们是向谁购买产品」。

这并非拼多多（PDD Holdings Inc）旗下的Temu首度在欧洲面临压力。

德国消保团体今年稍早曾就类似问题警告Temu，此后Temu宣布未来将不再显示通知，以提醒消费者「赶快下单！超过126人已将此商品加入购物车」。

Temu也在其他地区面临严格审查，包括亚洲和美国。

今年4月，Temu因涉广告不实和不公平商业行为，遭韩国公平交易委员会（Korea Fair Trade Commission，KFTC）调查。（译者：林沂锋/核稿：施施）