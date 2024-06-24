法国会改选极右翼气势旺 万人示威挺女权

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（法新社巴黎23日电） 法国将于本月30日举办国会改选，民调显示极右翼政党「国民联盟」可望拿下最多票数。女权团体和工会今天在全国各地发起示威，认为女权在极右翼政党治理的国家易受打压。

参加巴黎示威的核子工程师兼女权主义者勒格哈（Morgane Legras）说，「国民联盟」（National Rally）的民意支持率约达35%，「我们必须提醒大家，谈到『安逸堕胎』（comfort abortions）的就是他们，他们老是抨击生育计画服务」。

警方估计约有1万3000人参加今天的示威活动，主办单位则称有7万5000人。

巴黎许多示威群众穿戴紫罗兰色，从市中心的共和国广场（Place de la Republique）往东走到民族广场（Place de la Nation），沿途举着写有「捍卫权利，挡下极右翼」等字样的标语牌。

警方消息人士说，全国共有53场集会，约3万3800人参加。

法国选举采两轮投票制，因此很难预估哪一个政党最终能获得下议院「国民议会」（National Assembly）多数席位，并将自己的人选送入总理府。总理的权力仅次于总统马克宏（Emmanuel Macron）。

极右翼势力本月初在欧洲议会选举大胜，马克宏随即宣布解散国会、举办改选，但根据选民投票意向调查，他所领导的中间派严重落后于「国民联盟」和重组后的左派联盟「新人民阵线」（New Popular Front）。

「国民联盟」的核心主张是对移民、伊斯兰和欧洲联盟（EU）抱持敌意。

德国总理萧兹（Olaf Scholz）今天接受媒体访问时说，他「很担心法国选举」，但「这要由法国人民来决定」；这显示其他国家对马克宏提出国会改选的政治豪赌感到不安。