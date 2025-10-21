法国前总统沙柯吉入狱 创欧盟国家前元首坐牢首例

afp_tickers

（法新社巴黎21日电） 法国前总统沙柯吉（Nicolas Sarkozy）今天被押进巴黎一座监狱服刑，成为首位坐牢的欧盟国家前元首，但他仍坚称自己「无辜」。

沙柯吉在2007年至2012年间担任法国总统，由于他曾在2007年竞选总统期间，收受利比亚已故强人格达费（Moamer Kadhafi）提供的非法政治献金，因此刑事共谋罪成立，被判处5年有期徒刑。

但他仍在社群媒体X发文写道：「今天被关进牢里的不是一名前总统，而是一个无辜的人。我深信总有一天会真相大白。」

法新社记者目击沙柯吉离开住处，在警方押送下关进巴黎圣蒂监狱（La Sante），记者听到囚犯在牢房里高喊「欢迎沙柯吉！沙柯吉来了」。

沙柯吉不仅成为首位入狱的前欧盟国家元首，也是自二战以来首位被判入狱的法国国家领导人，上一位是与纳粹合作的法国维希政府（Vichy Regime）国家元首贝当（Philippe Petain）。

据报导，有数十名支持者及家庭成员自清晨起聚集在沙柯吉的住家外，期间高唱法国国歌，有人手持他的肖像。

当沙柯吉与歌手妻子卡拉布鲁妮（Carla Bruni）手牵手离开住处时，支持者及家庭成员高喊着「放了沙柯吉」。