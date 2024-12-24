法国新内阁名单公布 防长外长留任

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（法新社巴黎23日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天晚间公布新政府内阁名单，总理白胡（Francois Bayrou）领导的团队将致力让这个欧盟第2大经济体摆脱政治危机。

中间派的白胡是马克宏今年内任命的第4位总理。马克宏今天宣布新阁名单，延揽前总理柏纳（Elisabeth Borne）出任教育部长。

另一位前总理瓦尔斯（Manuel Valls）担任海外领地部长；前内政部长达马南（Gerald Darmanin）则成为司法部长。

总统府表示，国防部长勒克努（Sebastien Lecornu）和外交部长巴霍（Jean-Noel Barrot）均留任。

现年38岁的勒克努政治嗅觉敏锐，自马克宏2017年当选总统以来就一直是阁员。

曾矢言打击非法移民的保守派内政部长霍塔尤（Bruno Retailleau）和右翼文化部长达提（Rachida Dati）也都留任。

提交明年预算计画的艰钜任务落在隆巴德（Eric Lombard）身上，这位66岁的公营法国存托银行（Caisse des Depots）执行长获任经济财政部长。

白胡在社群媒体X上说：「我对我们今晚呈现的团队深以为荣。」他还说他的「经验丰富」政府将致力「重建信任」。

两位前总理入阁显示马克宏希望建立一个将能稳定政局的重量级政府，而不是重演前总理巴尼耶（Michel Barnier）被倒阁的命运，巴尼耶在撙节预算僵局后因不信任投票而被迫下台。

白胡原本希望引入左翼、右翼和中间派的人物，以保护他的政府免受可能的谴责，但他的35人团队中不包括左翼联盟「新人民阵线」（New Popular Front）任何代表。新人民阵线在今年夏天提前国会大选赢得最多席次。

左翼政治人物对此非常不满。社会党（PS）第一书记弗和（Olivier Faure）在X平台上说：「这不叫政府，这叫挑衅。极右派等于是球员兼裁判。」

总统府表示，马克宏将于1月3日召集白胡的团队举行第一次内阁会议。