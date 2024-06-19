波音陷安全危机 执行长：已采取行动也有了进展

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（法新社华盛顿18日电） 美国波音公司（Boeing）执行长凯尔洪（Dave Calhoun）今天在国会小组委员会听证会上说，他明白波音的企业文化并不完美，但坚称他们已取得进展并致力改善安全性。

凯尔洪今天第一个举动是站起来向2018年和2019年两起波音737 Max空难事件受害者家属道歉。他并在发言没多久后说：「我们企业文化远远未达完美等级，但我们正采取行动也取得进展。」

这场听证会是在检视「波音破碎的安全文化」（Boeing’s Broken Safety Culture）。而早在4月，联邦参议院常设调查小组委员会（Permanent Subcommittee on Investigations）就曾召开过听证会，当时一名波音工程师作证指出，他因揭发波音最畅销的787梦幻客机和777客机有安全瑕疵而遭打压。

除了2018、2019年的空难，今年1月还发生阿拉斯加航空（Alaska Airlines）一架波音737 MAX 9型喷射机的内嵌式舱门于飞行途中掉落事件，促使飞机紧急降落。事发原因仍在调查，而这起事件已让波音再度陷入危机模式。

主持听证会的民主党籍联邦参议员布鲁门塔（Richard Blumenthal）说，波音公司「正处于审判时刻，但也处于改变一个破碎安全文化的契机之中」。

听证会最后，布鲁门塔表示，波音需要「修正走向」，光换掉一位主管是不够的。他并矢言会继续监督波音。

凯尔洪在听证会上遭多位议员毫不留情地质问，包括共和党籍的密苏里州联邦参议员霍利（Josh Hawley），他当着凯尔洪的面说：「你就是问题所在。」他还说：「我乞求老天你不会在波音还有救之前就毁了这间公司。」

凯尔洪先前已说计划于2024年底交出执行长棒子。波音正在物色新的执行长人选。