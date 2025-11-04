海鸥台风挟强风豪雨袭菲律宾 酿逾40死

（法新社宿雾4日电） 台风「海鸥」（Kalmaegi）今天挟带强风豪雨侵袭菲律宾，在菲国中部地区引发洪患，目前已造成40多人丧命，数十万人流离失所。

宿雾岛（Cebu）几座城镇全都泡在水中，从法新社查证过的影片中，可以看到汽车、卡车甚至是巨大货柜都被混浊洪流冲走。

光是在宿雾省，就有39人确认死亡，宿雾省公共资讯官托瑞．欧隆（Ainjeliz dela Torre- Orong）告诉记者，这并未包括首府宿雾市的死亡人数，宿雾市将另行统计。

其他省分至少有5人丧生，其中包括雷伊泰省（Leyte）有一名长者在自家溺毙，保和岛（Bohol）则有一名男子遭倒塌树木压死。

气象专家瓦里亚（Charmagne Varilla）表示，在海鸥登陆前24小时，宿雾市一带降雨量达183毫米，远高于该地区的131毫米月平均降雨量。

宿雾省长巴瑞克瓦洛（Pamela Baricuatro）说：「宿雾的状况真是前所未见，我们原以为风势比较危险，但真正让民众陷入险境的是水灾。洪水的破坏力太强大了。」

地方灾害应变官员米诺沙（Ethel Minoza）对记者说，已在宿雾市寻获两具孩童遗体，而救难人员仍在设法抢救被洪水困住的居民

宿雾市居民罗沙里欧（Don del Rosario）说，风暴来袭时，他赶紧躲到高处避难，「水位上升得太快了，在凌晨4时前已完全失控，人们根本出不了家门」。

他说：「我在这里住了28年，这是我经历过最严重的一次风灾。」

科学家警告，人为气候变迁使风暴变得更具威力。海温升高让台风迅速增强，较温暖的大气可以容纳更多水气，导致降雨量更大。

在9月底发生规模6.9地震后，宿雾岛上仍有数以百计居民住在帐篷区，宿雾资讯官员拉莫斯（Rhon Ramos）说，这些人已被「强制撤离，以策安全」。

民防办公室副行政官阿勒汉德罗（Rafaelito Alejandro）今天在记者会上指出，共有近40万人已预先撤离到安全地区。（编译：刘文瑜）