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澳洲官员警告间谍威胁　称瓦解间谍活动数量增

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（法新社雪梨1日电） 澳洲情报机构首长勃吉斯昨天点名俄罗斯为「具侵略性的间谍威胁」。他表示，从2022年以来，当局已瓦解24个重大间谍活动，这个数字比过去8年的总和还多。

勃吉斯（Mike Burgess）是澳洲安全情报组织（ASIO）总监，他昨晚在演说时警告，来自俄罗斯与中国等外国势力的威胁日益升高。

勃吉斯也说：「新一轮的大国竞争，正驱动着对战略优势的强烈渴望，以及对内部情报的无止尽需求。」

勃吉斯补充说道：「俄国是一个持续存在且具侵略性的间谍威胁。」

他在没有提供具体数据的情况下声称，数名俄罗斯间谍近年已被澳洲驱逐出境。

勃吉斯也宣称，中国与伊朗积极地试图窃取机密资讯。他说：「若你知道那些试图窃取我们机密的国家与数量，你真的会感到震惊。」

勃吉斯重申今年稍早发出的警告，指出外国势力正在锁定澳洲尚在起步阶段的核动力潜舰计画。

澳洲计划与美国和英国，透过澳英美三方安全伙伴关系（AUKUS），部署匿踪核动力潜舰。

勃吉斯表示：「我们注意到，外国情报机构对AUKUS及其相关能力，表现出极度不健康的关注。」

澳洲警方去年指控一对来自俄国的夫妇替莫斯科当局从事间谍活动，这对夫妇已住在澳洲逾10年，被控试图窃取军事机密。

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