火星赤道高山发现晨霜 盼有助人类登陆红色行星

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（法新社巴黎10日电） 科学家表示，清晨时分在火星巨大火山群的顶峰处探测到霜，这项关于火星水源散布情况的意外发现，有朝一日可能对人类太空探索活动发挥至关重要影响。

根据今天在英国期刊「自然地球科学」（Nature Geoscience）发表的研究，在欧洲太空总署（European Space Agency）「微量气体探测器」（Trace Gas Orbiter）拍摄的火星影像中能看到晨霜。

发现晨霜的庞大火山群位在萨锡斯高原（Tharsis plateau），这是一处近5000公里宽的高地，坐落火星赤道附近。 这项发现纯属偶然，先前没有人预期会在这个区域发现霜。

研究员表示，是在巨大火山群的火山口内部形成的微气候现象造成结霜。

上述研究共同作者汤玛斯（Nicolas Thomas）解释，风沿着火山侧面向上吹拂时，会将「地面附近相对潮湿的空气带至更高海拔地区，空气在那里凝结并结霜」。

欧洲太空总署表示，模拟结霜过程「可能有助科学家揭露更多火星其他秘密，包括水存在的位置和移动方式」。

对于可以让人类登陆火星的计划任务而言，这或许至关重要。

研究共同作者、法国巴黎━萨克雷大学（Paris-Saclay University）地球科学教授施密特（Frederic Schmidt）说：「我们可以将霜还原成水供人类使用，或透过分离氧和氢分子而从火星发射火箭。」

火星上的水仅以冰或蒸气形式存在，勘测水源的位置可能也是寻找外星生命迹象的关键。