瑞士广播电视集团SRG动议的简要说明

SRG业务部门SRF在瑞士德语区的工作室。 Keystone / Michael Buholzer

2026年3月8日，瑞士选民将针对一项所谓的瑞士广播电视集团SRG动议-“200瑞郎足以！”举行全民投票，这是当日四项投票议题之一。该动议发起者希望降低SRG收费，并免除公司的收视费。而反对者则警告说，此举太过激进，会威胁到国家凝聚力和民主。

9 分钟

这项SRG动议从何而来？

题为”200瑞郎足以！”的SRG(瑞士广播电视集团)动议是第二次要求限制瑞士广播电视集团收费的尝试。2018年的”No Billag”(取消收视费)动议是首次尝试，该动议被71%的瑞士选民否决。如果当时该动议被通过，瑞士广播电视集团SRG的收视费已经被彻底取消。

随后，同一团体又发起了这一呼吁降低收视费的动议。与”取消收视费”动议相比，“200瑞郎足以”动议显得相对温和。

该动议的发起者是一个由国家保守派瑞士人民党(SVP)、瑞士工业协会和部分自由经济党派自由民主党(FDP)成员组成的委员会。他们发起动议的动机既有政治原因，也有经济因素。人民党主要对瑞士广播电视集团的结构和定位有异议；而自由民主党和商界则对公司也要缴纳收视费感到不满。

动议具体内容是什么？

动议发起人希望联邦政府今后每年向每家征收200瑞郎(约合1775元人民币)的收视费，而且仅限于向私人家庭收取，目前这一数额为335瑞郎，对公司和企业征收的费用则要高得多，具体数字取决于营业额。动议发起人希望今后对公司、企业免去这一收费。

根据动议文本，如果瑞士家庭数量增加，收费总额不应随之增加，而应下调收费。

此外，各语区所得分配份额不应因下调收费而改变。动议还规定，收费减少不应影响私营媒体公司，他们必须继续从这部分媒体收入中获得与以前相同的金额。

SRG目前的资金来源？

SRG的年度预算为15.6亿瑞郎。其中，将近13亿瑞郎(2024年的数字)来自收视费。也就是说83%的资金来自这一强制性收视费；13%来自商业收费，主要是广告收入和赞助。

其他收入占总预算的4%，其中一部分是联邦政府向SRG提供的国际服务资金。SRG最小单位-瑞士资讯(Swissinfo)的一半资金来自这部分资金。

各语言区的下属单位按照母公司SRG制定的地区分配原则获得资金。这一机制在不同语言区的资金收支中起到了平衡作用。

在瑞士德语区收缴的9.3亿瑞郎收视费中，瑞士德语区广播电视台SRF获得5.6亿瑞郎的资金，剩下的3.7亿瑞郎按照SRG的分配原则进行重新分配；而在瑞士法语区，虽然收取的收视费只占总收入23%，但瑞士法语区广播电视台RTS，却能获得32%的SRG预算；提契诺州从这一分配原则中获益更大：瑞士意大利语区广播电视台RSI能获得22%的资金，虽然在总收视费总收入中提契诺州只占4%。

SRG的全部预算用于制作四个语区的17个广播和7个电视节目，以及瑞士资讯swissinfo.ch和tvsvizzera.it等在线产品。”我们的多语种服务约占我们成本的40%，”SRG写道。

近年来的收费变化？

近年来，SRG的收费水平已大幅降低。在“取消收视费”动议投票之前，联邦委员会将每年每家的收视费从原来的451瑞郎降至2019年的365瑞郎。2021年，再次降至现在的335瑞郎，同时还免除了小型公司的收视费。

2024年，瑞士政府宣布：从2027年起，收视费将逐步降至300瑞郎，规模较小的公司将被完全免除收费。这是联邦委员会对”200瑞郎足以！”(SRG动议)做出的直接回应。

瑞士媒体部长阿尔伯特·罗斯蒂(Albert Rösti)在谈及这300瑞郎的收视费时说：”联邦认为这一下调可取代SRG动议。”

伯尔尼联邦大厦中的SRG演播室。 Keystone / Alessandro Della Valle

然而，这对SRG来说已经是一个巨大的挑战。为了适应联邦最新公布的收视费下调计划，SRG正在开展相应的转型项目。

从2029年起，SRG每年的收入预计将减少2.7亿瑞郎，这将意味着失去900个全职职位。

动议发起者的论据是什么？

该动议发起者的主要观点是，为了减轻瑞士私人家庭的负担。他们写道：”除了生活成本增加之外，收视费也是一笔不小的开支，毕竟SRG的用户越来越少”。据发起人称，尤其是年轻人使用奈飞(Netflix)或油管(YouTube)的较多。

他们还认为，公司、企业也要缴纳收视费是”不公平的双重征税”。

这些发起者也毫不掩饰自己对SRG电视节目内容的不满。他们不仅对资讯类节目的内容不满，对娱乐类节目同样不甚满意。他们希望借此迫使SRG“回归其基本业务”。他们认为只有那些“能为公众提供不可忽视内容”的节目，才是SRG的核心任务。

他们认为下调收视费后，剩余的8.5亿瑞郎足够用于这一核心任务的制作。此外，他们认为瑞士的私营媒体非常活跃，也深具多样性，足以为瑞士民众提供政治导向。

反对者怎么说？

反对者认为，大幅削减媒体资金会威胁到”瑞士公共媒体服务的多样性和高质量。”

他们打出”‘200瑞郎足以’动议会削弱瑞士”的口号，强调了可靠、可信的信息对瑞士民主和地区凝聚力的重要性。

SRG是唯一面向瑞士全国的媒体机构，也是唯一一家不需要考虑点击率或所有者利益的企业，而这正得益于它的资金来自收视费，也正因如此SRG能为公众提供独立和高质量信息的保证。

而至于那些针对向公司、企业征收收视费的质疑，SRG表示，这是因为瑞士经济从SRG的服务中受益。

从瑞士的媒体局势来看，SRG总经理苏珊·威勒(Susanne Wille)表示，削弱SRG对任何人都没有好处。”这笔钱将永远不会失而复得，这不仅会影响到SRG，也会影响到整个系统。从中受益的将是外国企业。”

SRG动议的支持和反对阵营

反对者

联邦委员会和议会

社会民主党、中间党、绿党、自由绿党

一些体育协会、市政协会

支持者

瑞士人民党，青年自由民主党



瑞士工业协会

尚未表态

自由民主党

(编辑：Mark Livingston，编译自德文：杨煦冬/dh)

